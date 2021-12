De mica en mica, durant aquest any tan difícil, ja hem arribat al tercer diumenge d’Advent. Ens estem preparant per a l’arribada de Jesús. Aquest temps propicia els moments de reflexió, moments per recordar totes aquelles persones que han estat amb nosaltres compartint tants i tants moments de la nostra vida. Són moments de recolliment, però sobretot d’alegria.

Alegria de poder viure aquest moment, alegria de compartir amb tots aquells que estimem aquests moments tan intensos del Nadal. Alegria de donar i rebre un temps de companyia, de compartir, d’escoltar, de donar allò que no hem pogut oferir durant aquest any. Ja és el tercer diumenge d’Advent i, com diu l’Evangeli, «I nosaltres, mestre, què hem de fer?». Ell (Joan Baptista) els contestà: «No exigiu més del que està establert». Són paraules que, juntament amb el recolliment d’aquestes dates i del temps addicional que podem tenir durant aquest període de l’any, es puguin aprofitar per transmetre la nostra alegria interna. Compartir aquests moments amb alegria, i generositat, dedicant temps a aquelles persones que durant l’any no hem pogut estar-hi, essent generosos i destinant moments a compartir amb els altres la nostra alegria interna. Una forma de poder transmetre aquesta alegria rau en el canvi de prisma del jo, a vosaltres, l’enfocament passa de pensar només en un mateix a poder aportar als altres. Tots tenim en el nostre dia a dia oportunitats per poder adaptar aquest enfocament, i nosaltres, què hem de fer? Ens preguntem. Un petit gest, una trucada, un comentari, una estona, temps per a un amic que ens necessiti, un gest de pensar en els altres, un gest pensant en el vosaltres en lloc del jo. Aprofitant l’oportunitat que aquest Advent ens ofereix, que sigui un moment d’alegria i de pensar que en els altres podem trobar aquelles persones que tant necessiten, i que segurament un gest per part nostra els aportarà molt. Potser no som conscients d’aquesta aportació fins que l’hem rebuda nosaltres mateixos d’algú que, desinteressadament, ens ha ajudat, d’algú que sense saber que ens podia ajudar, ha estat allà on i quan el necessitàvem, algú que en definitiva ens ha fet sentir que no estàvem sols i que ha compartit la seva alegria amb nosaltres. Aprofitem, doncs, aquest temps perquè sigui un Advent diferent, en què dediquem als altres la nostra contribució en el que puguem, que ajudi a transmetre aquesta alegria, i que serveixi per donar sense esperar a rebre, que pugui ser un Advent compartit amb alegria i joia.