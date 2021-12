El Bages ha estat la comarca de Catalunya que més ha patit els efectes severs de la pandèmia. Molt més que cap altra del país, per sobre de l’Anoia, on es van detectar els primers casos i on es va viure el març i abril del 2020 un caos sanitari i assistencial que ningú no havia previst. Al Bages, la mortalitat va pujar un 38,1% respecte al 2020. Aquest és el veritable drama covid. Aquestes són les dades del dolor que ha quedat impregnat en el cor de moltes famílies. És evident que les dades conviden a analitzar-ne les causes per intentar trobar una explicació i un remei a aquesta diferència. El Bages i l’Anoia ja eren comarques que solen estar a la part alta dels casos de virus respiratoris registrats a Salut. També és cert que hi ha una població molt envellida, i aquestes dues circumstàncies anaven en contra de la voluntat de supervivència de la població. Les causes naturals i l’envelliment ja han aparegut en alguns debats entre els entesos. Amb tot i això, però, la diferència en l’afectació és molt important i la ciutadania mereix saber el perquè. Una situació que reclama estudis i transparència.