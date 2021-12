Quasi no recordava «Les millors intencions», la pel·lícula que Ingmar Bergman va escriure sobre els seus pares, però la vaig pescar per casualitat a la televisió i la vaig tornar a veure.

Certament, tal com mostra el film del llegendari cineasta suec, l’infern està empedrat de bones intencions, les millors segons el punt de vista des del qual es miri que totes les famílies felices s’assemblen, com deia Tolstoi, però cada família desgraciada ho és a la seva manera.

Una expressió d’aquesta desgràcia familiar és que hi ha barris antics sencers destruïts per la incapacitat de moltes famílies de posar-se d’acord sobre les propietats, perquè no es volen ni veure, així que pactar res resulta impossible. La propietat, com a metàfora de la pròpia relació, es podreix i mor. Per exemple, quantitativament podem dir que a Manresa hi ha set mil pisos buits i que la majoria es troben al barri vell. Però ens caldria un estudi qualitatiu dels motius pels quals molts d’aquests pisos romanen buits. Com saben perfectament els advocats i les empreses funeràries, els desacords dins de les famílies és el pa de cada dia, i a la que aixeques una mica la catifa hi ha molta pols...

Dintre de les meves millors intencions hi hauria esperonar l’Administració perquè sigui més eficient a l’hora d’expropiar i municipalitzar els béns. Si a vegades se l’acusa de massa intervencionista, l’altra cara de la moneda és l’excés de proteccionisme sobre la propietat privada que fa que milers i milers d’immobles es podreixin al llarg de dècades perquè els hereus són incapaços d’arribar a consensos. El problema és que una casa podrida propicia que se’n podreixin d’altres al seu costat, així que s’hauria de facilitar que pogués ser extirpada com més aviat millor. A la pel·lícula de Bergman hi ha traïcions, enganys, violència, abusos, menyspreu comesos sempre amb les millors intencions, sobretot per a un mateix. Destaca, per la seva dignitat, el personatge de la primera amant del pare. Enmig de la confusió fa el que toca i posa davant la felicitat dels altres a la pròpia. Tot i ser un personatge secundari, el destaco perquè això és car de veure en un món regit pel meu, meu, meu, i si queda alguna cosa, també per a mi.

L’egoisme quan més fa vomitar és quan es posa de costat amb la manera de procedir de les persones nobles, que no són les que pertanyen a una classe social distingida sinó les que es distingeixen de la patuleia per les seves bones obres més enllà de les intencions que es puguin tenir.