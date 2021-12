El món canvia tant i tan ràpid que avui no reconeixem com era fa deu anys, i ens serà inconcebible quan hi haguem afegit deu anys més. La sensació de vertigen augmenta quan gaudeixes el privilegi de viatjar, conèixer altra gent, contrastar pensaments i les formes de vida que modelen. Això és el que he refermat aquests dies d’immersió en una altra societat d’arrels paral·leles a la nostra, fidelíssima a les seves creences religioses, a les seves tradicions, a la seva història que expliquen amb barreja d’orgull i d’entusiasme, mostrant-la amb sentiment d’autoestima, posant en valor tots els elements que l’han fet universal, admirada, respectada. I tot el que ens diferencia (que és molt en formes de vida, de conceptes) s’esvaeix ràpidament quan és l’hora de compartir els avantatges que proporciona la civilització actual en format comunicatiu, de relacions socials interessades en l’intercanvi, d’aprofitament de les tecnologies digitals per viure al dia i anar més enllà del conegut o suposat. Mentalitats obertes, generoses, solidàries, respectuoses amb la diversitat i visió de futur és el que ens exigeix aquest món nostre que n’acull tants i diferenciats, si volem continuar avançant civilitzadament.

Malauradament, l’única certesa que t’estampen a la cara quan tornes a casa és que aquí res no canvia, tot continua igual i els teòrics responsables de fer avançar la nostra societat cap a futurs engrescadors actuen a l’inrevés. Entossudits a fer-nos recular cap a temps ignominiosos en què no es respectaven drets, ni història, ni cultura, ni tradicions, ni formes de vida que definien la nostra nació. Res, absolutament res, ens permet pensar que avancem: la sentència supremacista que obliga l’ús del castellà en el sistema educatiu català és un bon exemple de la mentalitat retrògrada dels que ho manen, dels que ho aplaudeixen i dels que acaten atemoridament. L’ús que en fa una sola família a Canet de Mar palesa la qualitat de l’odi que els anima, a ells i als que els encoratgen. Branden la Constitució de forma interessada, de la mateixa manera que qualifiquen perilloses les estelades penjades als ponts, o que s’inventen acusacions i proves per incriminar persones. Continuen definint l’1 d’Octubre com un cop d’estat heroicament impedit per policies i guàrdies complint la consigna del «a por ellos, ¡oé!». Els mateixos que han muntat un «tumulto» pels carrers de Madrid exigint la dimissió del Govern i aclamant com a president el representant de la ultradreta extrema, en absoluta sintonia amb la cúpula judicial que mana a Espanya. Ni dels 10 anys enrere, ni amb 10 anys més notarem canvis, perquè hi ha mals que són eterns. Si no es combaten, és clar.