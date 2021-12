Us imagineu la vida sense música? El periodista manresà Lluís Meca va punxar la banda sonora de tota una generació, la que va ser adolescent i jove a la Catalunya Central durant els setanta i vuitanta. Ell ens va obrir les oïdes a dues dècades musicalment prodigioses, el que no arribava ho portava des de Londres perquè ho escoltéssim a les ones de Ràdio Manresa, ho balléssim a sales mítiques com el Mànnix o ens fes bullir la sang en directe, en algun dels històrics concerts que va organitzar al vell Congost. Després van venir anys que ens informava de l’actualitat; i a la recta final de la seva carrera radiofònica, les retransmissions de bàsquet fent tàndem i fent-nos vibrar amb l’enyorat Joan Antoni Lozano, Xano. Algú que va passar bona part de la seva vida fent la crònica de la dels altres es mereix unes últimes línies.

Jo era molt jove, ell va ser un referent i un amic quan començava a aprendre l’ofici de la ràdio, més endavant tornaríem a coincidir al Festival Internacional de Cinema Negre de Manresa, del qual va ser secretari durant uns quants anys; però dels dies de ràdio recordo especialment les nits al Skelos, en aquella època centre neuràlgic de la Manresa noctàmbula, parlant del políticament humà i el musicalment diví, on, com deia Oscar Wilde: Després de la primera copa veus les coses com t’agradaria que fossin, a la segona les veus com són i, a la tercera, descobreixes com són realment, aquest és el moment en què comences a descobrir com és la vida . El Lluís era un particular cronista de la societat, a glops curts però intensos, sempre en un segon pla, sense cercar estrellats, compromès social i políticament amb les causes més plurals, cercant justícia; potser aquesta actitud de saber escoltar per poder narrar, de voler entendre per explicar, de no voler callar per poder informar quan no era gens fàcil fer-ho, és el que el va portar a ser el protagonista d’una crònica tan dura com curta i intensa.

Qui va dedicar els millors anys de la seva vida a posar música a la nostra ens ha deixat amb la tènue melodia d’una balada trista, gairebé en silenci; no ha estat la darrera crònica que ell hauria escrit ni la que es mereixia, la música ha deixat de sonar massa aviat i molt injustament. Diuen que, per ser bon periodista, abans que res cal ser bona persona; el Lluís ho era i seria just que recordant qui va dedicar tantes hores a comunicar-nos emocions, fent servir la música o la seva pròpia veu, ara rebés uns minuts de la nostra gratitud per alçar el got a la seva memòria i desitjar-li, com a ell li hauria agradat, que allà on vagi el rebin amb els acords de la millor banda de rock de tots els temps. Descansa en pau, amic, i que la bona música, la música que tu ens vas regalar, t’acompanyi eternament.