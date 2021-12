L’altre dia tafanejava per Twitter per matar el temps, per variar, i vaig trobar una piulada que em va interessar. Qui l’escrivia hi deia que no pot comprendre com hi ha periodistes esportius que fan servir la primera persona del plural quan es refereixen a la informació que cobreixen. Això significa que parlen de «nosaltres» quan es refereixen a aquell equip o a aquell altre. Així, «hem perdut» aquell partit, «hem jugat millor que l’últim dia» o «l’àrbitre ens té mania i les seves decisions ens van en contra». En realitat, qui pronuncia aquestes oracions no ha mogut el cul de la cadira, ni forma part del cos tècnic, ni directiu de l’entitat, però en parla com si fos pròpia. Vaja, el periodisme de bufanda de tota la vida.

Segons la piulada, fer servir aquesta primera persona del plural ens fa perdre credibilitat per l’objectivitat que se suposa que hem de tenir els periodistes respecte d’un tema. Si diem que som d’aquell equip, segurament no serem rigorosos a l’hora d’informar-ne. Aquest és un tema que em fa pensar. Personalment, no he fet servir mai el «nosaltres» a l’hora de fer una informació sobre un equip del qual sigui aficionat. Tampoc si he parlat amb algun membre d’aquella entitat. Em trobo més còmode adquirint distància, i crec que aquest ha de ser el meu paper. Però tampoc no és clar que els que van de suposats imparcials ho siguin més que els que van de cara. És l’exemple de molts periodistes de la capital de l’estat. Quan els pregunten que de quin equip són responen, ufans: «De la selecció». Vol dir, sense por d’equivocar-nos, que són del Madrid. I si no ho admeten, alguna cosa amaguen.