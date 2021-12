Una de cada quatre persones tindrà algun problema de salut mental al llarg de la seva vida, segons l’Organització Mundial de la Salut. Els experts indiquen també que més de la meitat d’aquests trastorns comencen a l’adolescència i s’han agreujat notablement durant la pandèmia. Donar visibilitat i, sobretot, posar els recursos necessaris per atendre una problemàtica que la mateixa Unió Europea ha declarat com una prioritat ja no és una necessitat sinó una urgència.

Aquests dies La Marató posa el focus en la salut mental i en la necessitat de trencar els murs per sensibilitzar i promoure accions per eliminar l’estigma i el tabú que encara envolten uns trastorns que ens poden afectar a tots al llarg de la nostra vida. La prevenció i el tractament precoç són fonamentals, però també ho és l’aposta per unes polítiques actives que posin els afectats i les seves famílies en el centre, amb una atenció més especialitzada que els permeti millorar les condicions i la qualitat de vida.

La Marató d’aquest diumenge permetrà donar un impuls a l’estudi d’aquests trastorns mentals i els donarà la visibilitat que encara els falta. Però això no serà suficient si no va acompanyat de polítiques públiques que han de passar, per exemple, per tenir més professionals a l’atenció primària, més recursos a les escoles per donar suport als infants amb necessitats especials o per la creació de nous equipaments específics que responguin a la necessitats dels diferents segments de població afectats per malalties mentals, que són d’un ampli espectre.

Al nostre territori, la Fundació Ampans, una entitat de referència al país, disposa de cinc equipaments residencials per a infants i adolescents. El darrer, estrenat recentment a Sant Fruitós de Bages, és un centre pioner, amb llar i escola, per tractar joves amb Trastorn de l’Espectre Autista (TEA) amb problemes de conducta associats. És un clar exemple d’un recurs necessari i amb una alta demanda, en el qual l’administració publica s’hauria d’emmirallar i clonar-lo en altres punts del territori.

El Govern català ha aprovat, aquest mes de novembre, la creació del programa per a l’elaboració del Pacte Nacional de Salut Mental, que té com a objectiu impulsar i liderar les polítiques en aquest àmbit d’una manera coordinada amb els departaments de la Generalitat, els governs locals i les entitats socials. Una bona declaració d’intencions. Quan es materialitzi, serà quan veritablement es començaran a trencar els murs.