Enlloc del món, que jo sàpiga, els pares i mares escullen la llengua vehicular de l’escola (de l’escola pública, si més no). Per això, si aneu a viure a Londres, a Xangai o a Nouakchott i demaneu que als vostres fills se’ls ensenyi en català –o en castellà– us diran, amb ulls com taronges, que us hi poseu fulles. Són els poders públics, i no les famílies individualment, qui decideix quines són les llengües que cal conèixer un cop completada l’educació obligatòria, i a partir d’aquesta decisió es dissenyen els programes, mètodes i itineraris escolars. En realitat, la immersió lingüística és la norma arreu, no l’excepció.

A Catalunya, les institucions i la legislació (la política, en definitiva) recullen que els nois i noies han de finalitzar l’ESO dominant perfectament i al mateix nivell català i castellà, i amb un nivell alt d’anglès... Com que el factor ambiental facilita i molt l’aprenentatge del castellà, es va concloure que, per assolir aquest bilingüisme, calia convertir el català en llengua vehicular de l’escola. Els resultats són els esperats? Sí i no. Perquè és cert que molts (molts!) fills de famílies que no parlen català habitualment han après i s’han fet seva aquesta llengua, però també ho és que pràcticament tots els homes i dones d’aquest país dominen perfectament el castellà mentre que encara hi ha molts nois i noies que arriben als 16 anys entenent perfectament el català però amb serioses dificultats (objectives i subjectives) per utilitzar-lo. Les raons d’aquest fracàs relatiu tenen a veure amb la laxitud amb què s’ha aplicat aquest model, però també, i sobretot, amb la pressió social i mediàtica del castellà i amb un concepte ideològic (altra cop la política) profundament arrelat: una nació, una llengua. Amb les excepcions i particularitats que vulgueu, el cert és que en un territori determinat la llengua hegemònica, escenificada a l’espai públic, és un element clau de cohesió i singularitat. Per això el nacionalisme espanyol fa més de tres segles que està obsessionat per estendre (imposar) el castellà a tot el territori del regne, per això la constitució parla del deure de coneixe’l, per això la raó darrere dels que demanen més espanyol és que «som a Espanya» i, per això, en sentit invers, el catalanisme, el nacionalisme i l’independentisme (si és que són coses diferents) ha intentat «normalitzar» (fer hegemònic) el català a Catalunya i als Països Catalans. El debat sobre la llengua, doncs, és fonamentalment polític. Fins que no tanquem la qüestió nacional, fins que no decidim (democràticament, per anar bé) si volem continuar formant part d’Espanya, si preferim la independència o si optem i aconseguim superar la idea d’estat nació (amb una república europea postnacional i multilingüe, per exemple), no resoldrem –bé o malament– el dilema de la llengua. Sabent, com sabem, que els territoris realment bilingües, amb dues llengües en igualtat de condicions i funcions, no existeixen.