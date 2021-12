Les condicions del mercat immobiliari a la Cerdanya fa molt difícil a famílies amb recursos econòmics limitats poder treure el cap en el mercat del lloguer o la venda de pisos. La pressió per adquirir habitatge de segona residència n’encareix el preu i qui té el pis o la casa o qui fa la promoció per crear-ne de nous veu com pot aconseguir treure millor preus de les propietats. És una llei de mercat que difícilment es pot combatre. Però també és cert que hi ha la necessitat de tenir pisos als mercats per a les famílies que busquen una residència a la zona sense que hagin de pagar per sobre del que guanyen, o que hi ha joves que es volen emancipar i que amb els sous que se’ls ofereixen, també a la mateixa comarca, no arriben a poder viure a casa seva. El guany i la necessitat social no trobaran un camí per donar-se la mà i aquí és on es fa inevitable la intervenció de l’administració pública. Si no podem o no sabem regular els preus dels habitatges que creem en un mercat lliure, o bé n’haurem de crear o bé haurem d’ajudar les famílies a través d’ajuts. El pitjor serà que la comarca no tingui oportunitats per a tothom.