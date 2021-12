El president del PP, Pablo Casado, compara el cas de l’escola de Canet de Mar (obligada a fer el 25% de les assignatures en llengua castellana per ordre judicial) amb la segregació racial dels Estats Units de la dècada de 1960. Una exageració, evident. Però és igual. Ja fa temps que en política el menys important és el què i el que té preu és el com, perquè en la forma troba la manera ràpida de traduir en vots l’argument polític. Tant és que en el missatge hi hagi un error de base, de concepte, de desconeixement de la realitat. Canet és per al PP i per a Vox una fàbrica de vots. Ni el jutge, ni els líders de Vox, ni els del PP, ni els de Cs, no saben ni volen saber com s’ensenya a l’escola de Canet. Només entenen d’una sentència, tingui bons fonaments o no, d’uns twits llançats a la xarxa amb mala traça i del benefici en la recollida de vots. Ni els nens, ni l’educació, ni si hi ha el 25%, el 15% o el 45% d’ensenyament en català no els interessa. Què ha passat en el cas Canet? Que ha servit perquè les formacions polítiques directament o plataformes que viuen a la seva vora hagin empès famílies a presentar denúncies per la suposada marginació del castellà a les aules de Catalunya. Escoltar el carrer mostra que el català no és present entre pràcticament la meitat dels alumnes escolaritzats en el país. Això tenint aquest model tan terrible als ulls dels nacionalistes i ultranacionalistes espanyols. Però, en canvi, dels milers de famílies que porten els nens a escola ja n’han trobat una trentena que acudiran a la justícia per reclamar el suposat dret de tenir els fills escolaritzats en el 25% en castellà. No han pensat, però, que si això passés de veritat, hi perdrien de manera considerable respecte a la situació actual. Suposo que Casado, que ahir va ser a Catalunya, es va sentir atret pels bonics i lluminosos aparadors nadalencs. Vull pensar que va tenir un detall amb els seus per portar-los un obsequi de la ciutat que visitava, i m’imagino que deuria tenir enormes dificultats per trobar algun que parlés la seva llengua i que l’entengués (perdonin la ironia). Au va, home, au va! A Catalunya, l’únic conflicte que hi ha amb el català és que cada dia es parla menys i més malament, i l’escola es demostra que no fa prou feina per defensar la continuïtat de la parla enmig d’una cultura d’aiguabarreig de cultures, que no té cap situació de domini més enllà d’alguns (només alguns) actes administratius que sempre es poden fer en castellà. Si PP, Vox i Cs tinguessin un mínim d’amor a la pluralitat lingüística, un mínim, estarien, si més no, callats. Però no tindrien vots.