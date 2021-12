El 25 de febrer escrivia una crònica en aquest diari que titulava «La vacunació es posa sobre rodes». Ja em perdonaran l’automedalla: vist en perspectiva, el titular feia justícia al que passava en aquell moment, però sobretot al que esdevindria en un futur immediat. Aleshores, era un joc de paraules per explicar que els equips d’Atenció Primària de l’ICS de la Catalunya Central havien posat en marxa un sistema, que vam batejar amb el simpàtic nom de vacauto, consistent a habilitar un espai (en aquell cas, un aparcament al costat del CAP d’Artés) on s’injectaven les dosis de vacunes contra la covid-19 a persones dependents amb mobilitat reduïda sense haver ni tan sols de baixar del cotxe. Parlem de la primera fase de vacunació, quan tot just s’estava completant la franja d’edat més elevada. D’aquell dia, en recordo sobretot la mirada (aquesta mirada que tant relleu ha agafat des que portem mascaretes) i les paraules de les professionals que van muntar el dispositiu i administraven el vaccí. El que desprenien no era pas un simple gest administratiu de complir un deure. Eren mirades i paraules d’esperança i, sobretot, d’il·lusió de ser les mans que repartien protecció, començant pels més vulnerables. I, tot plegat, combinat amb la satisfacció d’anar trobant fórmules per esquivar els obstacles. Deia que el joc de paraules d’aquell titular feia una justícia predictiva perquè, efectivament, aquell era un moment en què la vacunació arrencava un engranatge que aniria agafant velocitat de creuer. Darrere de les primeres dosis als centres residencials i dels vacauto van arribar els vacunòdroms. Els grans espais van facilitar, tret de moments inicials molt puntuals de col·lapse de cites prèvies, una còmoda i àgil universalització del vaccí a casa nostra. I, encara, vam tenir un estiu de vacunòdroms semiactius, no pas per falta de dosis i professionals, sinó d’assistència de població potencial. Per tot plegat, em couen els ulls (per buscar una expressió moderada) quan veig imatges de gent maldant ara per rebre una vacuna que els obre les portes a un passaport que, essencialment, és la clau de pas (residències a banda) d’espais de lleure. Puc fins i tot arribar a entendre qui hagi dubtat per qüestions purament mèdiques (malgrat el panorama, les xifres i les evidències). Però en cap cas puc plànyer qui ara corri perquè abans es va escudar en el «primer que ho provin els altres, a veure què», o, encara menys, en el «em fa mandra». La lluita contra una pandèmia és un exercici de corresponsabilitat social. I quan hi ha qui xiula i mira cap a un altre costat, el que fa és posar pals a aquelles rodes que altres, amb molt esforç en aquest cas, han engegat.