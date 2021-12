Arriben bones notícies per incrementar la protecció de la població davant el virus de la covid-19. Els estats tindran a partir d’ara l’oportunitat de posar a disposició dels malalts el primer medicament que surt per atenuar els efectes del coronavirus. D’altra banda, el Govern espanyol va aprovar ahir ampliar la vacunació de la tercera dosi a la franja dels 50 a 59 anys. La resta de dades, però, són un maldecap, per a l’administració i per a tots els ciutadans. No anem bé! Si es parla amb els metges, encara seran més taxatius: No anem gens bé!, diran. Creix dia a dia el nombre de persones que s’infecta, vacunats i no vacunats, hi ha cada dia més pressió a la medicina general i també en els ingressos a hospitals i i l’ocupació de les UCI per casos molt greus. I tot i que hi ha centres oberts per posar la tercera dosi i hi ha bona part de la població (de les franges de població que poden vacunar-se) que no han rebut la injecció. També ha començat la vacunació infantil, però en el millors dels casos fins a mig gener no hi haurà unes xifres respectables de vacunats. Per tant, cap, prudència i valentia a l’administració.