El Nadal ja és a tocar. L’època, per a molts, més esperada de l’any. Marcada pels retrobaments amb els familiars, pels àpats no compatibles amb dietes miraculoses, per les llargues sobretaules amenitzades pel cant de nadales o altres cançons, pels regals del Pare Noel, del tió i dels Reis d’Orient i moltes altres coses. Arriba el Nadal, però ho fa amb un acompanyant que ja va ser present durant les festes passades en les nostres vides. No és altre que l’amenaça de la covid-19.

L’any passat moltes famílies van decidir no reunir-se per por de contagiar-se del maleït virus. Llavors encara havien d’arribar les esperades vacunes que ara han complert, a mitges, la seva funció i han ajudat a millorar la situació sanitària, amb menys ingressats i menys defuncions des que la majoria de la població ha estat injectada. Semblava que ens n’escapàvem quan una nova variant, l’òmicron, s’ha proposat robar-nos el Nadal al més pur estil del Grinch, el famós personatge malvat nadalenc.

Per poder viure les festes amb tranquil·litat, moltes famílies estan apostant per la compra dels testos ràpids a les farmàcies, tot i que estan pensats per a persones simptomàtiques. És una de les maneres que té la gent per poder celebrar el Nadal amb garanties. A Espanya ja anem per les terceres vacunes en el cas de moltes persones, mentre que hi ha països menys desenvolupats que no arriben ni al 10% de la població vacunada. De fet, haver cobert també aquests països, majoritàriament situats al continent africà, podria prevenir l’aparició de noves variants com és el cas de l’òmicron.

Com he dit abans, Nadal és una època de retrobaments. Famílies amb nuclis familiars separats territorialment, persones que treballen o estudien a un altre país... Però per retrobar-se fa falta viatjar, i El Grinch Òmicron també s’ha proposat complicar-ho encara més.

Per fer un viatge a Alemanya a veure un amic que hi estudia, al final tinc la sensació que em demanaran que em tregui un màster per poder pujar a l’avió. No és suficient amb el passaport covid. O sí que ho és depenent d’on viatgis. Però no si vas a un lloc considerat de risc. I si ho mires un dia, estarà lliure de perill, i si ho mires un altre, no. Moltes variants i poca claredat a l’hora d’explicar què és necessari i què no per poder viatjar.

Quan semblava que repreníem la normalitat, arriba un Nadal que, encara que possiblement en menor mesura, es tornarà a veure afectat per la covid. Esperem que el Grinch es penedeixi dels seus actes i ens permeti gaudir del Nadal com cal.