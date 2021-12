Pot ser que un problema polític i administratiu provoqui que un institut de Manresa no pugui iniciar l’ensenyament de batxillerat quan estava previst? La resposta, i taxativa, hauria de ser «no». Però els pares saben i temen que la resposta pugui ser «sí», i també expressada amb rotunditat. La tramitació de canvis normatius que primer aprova l’Estat i que després el Govern de la Generalitat ha d’adaptar per poder-se aplicar a Catalunya pot fer que l’institut Sis de Manresa (ja té nassos que no haguem estat capaços de trobar-li un nom encara), el del barri del Xup, vegi com el setembre de l’any 2022 no es posa en marxa el mòdul de batxillerat. Estava previst i promès als pares, però l’AFA del centre preveu que hi pugui haver canvis substancials perquè els responsables de l’administració catalana, que fins fa uns quants dies eren molt clars a l’hora de defensar que el centre tindria batxillerat el proper curs, ara hi veuen més problemes. Aquest seria un incompliment flagrant. Però lamentablement problemes d’aquest índole sovintegen, en excés.