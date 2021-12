El Nadal es presenta amb moltes incògnites. Tantes, que ningú no s’atreveix a dir avui què podrà fer demà. La sisena onada de la maleïda covid ens ha agafat amb la guàrdia molt baixa, perquè les bones xifres de fa unes quantes setmanes i l’elevat índex de vacunació duien a pronosticar que aquestes festes sí que serien millors que les de l’any passat. I encara que, efectivament, ho seran ateses les xifres sobre la mortalitat que provoca el virus, no es podrà descansar perquè els contagis estan desfermats. Amb tot, fins ara, la roda gira, les botigues s’omplen, els restaurants esgoten les últimes possibilitats de mantenir encara algunes reserves i els joves disposen encara d’un horari nocturn per a l’oci. Però això pot canviar en qüestió d’hores, ateses les alarmes enceses, i si no ho fa voldrà dir que l’alarma o no és tan rellevant com sembla o bé que no hi ha la capacitat de decisió per fer el que alguns ja alerten que caldria: tornar a un semitancament que garanteixi una rebaixa significativa de les dades covid. A la restauració, per exemple, li aniria bé que una decisió política aclarís quina ha de ser la seva posició en aquestes festes. Si mantenen les portes obertes però les recomanacions oficials són de no acumular-se als restaurants, en una època de l’any en què aquests establiments fan l’agost, els deixen venuts. Ningú no corre el risc polític d’assumir el tancament, però en realitat es condemna un sector clau per a l’economia a una davallada dels ingressos. A més, es genera un factor col·lateral entre els potencials clients, que es desarmen de raons per convèncer les famílies que aquest any sí que poden reunir-se. Arribarem a les festes amb els casos desbocats, les UCI a l’alça i la restauració previsiblement oberta però sense públic. O gairebé. La qual cosa genera una doble incertesa al sector i als seus usuaris. Durant tota la gestió de la pandèmia s’ha demanat contundència en l’assumpció de decisions. Els dubtes generen més incertesa i incrementen l’alarma, tot i que no aporten solucions. Les recomanacions són per complir-les, però també per obviar-les, i si la situació és tan dramàtica com asseguren les dades i els experts, cal alguna cosa més que recomanar. Contra la pandèmia s’ha demostrat que la determinació és la millor arma, tant dels administradors com dels administrats. I no sembla el Nadal un bon moment per dubtar, atès que hi ha ganes de celebració i que és una època d’aglomeracions i massificació comercial. Si han de fer-hi alguna cosa, facin-ho de seguida. Posar la por al cos no és un remei per a res.