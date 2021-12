Fer política per canviar les coses, per fer una ciutat millor, per fer un territori millor, per construir un país millor. És emocionant saber que hem estat, Manresa en Comú, els qui amb lluita i perseverança hem aconseguit aquest primer pas pel tren-tramvia del Bages. Ho vam fer alçant la nostra veu de militant de carrer, però hem tingut la complicitat, el compromís i la força d’allà on tenim representants a les institucions del Bages, començant pel Consell Comarcal i acabant per les mocions presentades pels nostres regidors a les diferents localitats i també del grup d’En Comú Podem al Parlament. I això ens ha permès que el tren sigui una demanda de comarca, que cap partit en pogués passar de puntetes, incloure’l en una resolució del Parlament instant el Govern català a fer-lo realitat i, ara sí, a través del preacord d’En Comú Podem amb el Govern català, incloure’n el primer pas en els pressupostos de la Generalitat per al 2022.

El diputat del territori d’En Comú Podem Marc Parés deia, quan presentava la resolució de mobilitat i equitat territorial ara fa unes setmanes, que volem «un país de trens», un país verd i conscient de la necessitat de reduir les emissions de CO2, i alhora un país connectat en xarxa, superant les infraestructures radials que només van i venen de Barcelona, hem de connectar, també, les comarques internament i entre elles amb visió d’equitat territorial.

Una proposta útil, perquè és una aposta verda, per un territori més net, per una mobilitat més sostenible que no malmeti el planeta, un exemple dels canvis que ens calen per aturar o alentir el canvi climàtic. En aquesta línia, el tren-tramvia del Bages és també una aposta assequible perquè és una projecte que aprofita una infraestructura que ja tenim, els ramals cap a Sallent i Súria de les línies de la potassa dels FGC i que té un pressupost modest; 110 o 150 milions d’euros no ens poden semblar molts si soterrar un trosset de la via per Manresa i moure un baixador uns quants metres ens en costarà 60, de milions d’euros. Assequible també perquè, amb un sistema tarifari just, el tren-tram és un tren per a tothom, cohesionador. I és una aposta per reforçar la comarca, pels nostres drets, que ajudarà a mantenir la població dels pobles amb possibilitat còmoda, econòmica i ràpida de moure’s, cada dia, per anar a treballar, a estudiar, al metge, a fer cultura... Es tracta de valorar la vida als pobles de la comarca i la capitalitat d’una Manresa, que fa massa temps, i govern local rere govern local, massa tancada en ella mateixa. Un projecte vertebrador del Bages. I, a més llarg termini, seguint construint via fèrria, seguint construint xarxa i construint país connectant amb el Berguedà i el Solsonès.

Aquest tramvia manresà que és alhora el tren de Manresa a Sant Joan, a Santpedor, a Callús i a Súria i també a Sallent, ha de ser una realitat a mitjà termini, i ho serà si és una lluita compartida. Per aquest motiu, com a impulsors de la proposta, entenem que cal reclamar la participació col·lectiva del territori, que a més de la posada al dia tècnica, aquest 2022 el Consell Comarcal, els ajuntaments, i tot d’altres actors com entitats i organitzacions del teixit social i econòmic, col·lectius ecologistes, etc. de Manresa i de la comarca es converteixen en part implicada i protagonista, i construïm el nostre tren-tram entre tots i totes.