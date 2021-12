El prestigiós setmanari The Economist fa un joc de paraules per anunciar l’«era de la predictible impredictibilitat». Aquesta i no altra és la «nova normalitat», diu, i afegeix un consell als lectors: «Acostumeu-vos-hi». La pauta de la dècada «no és la rutina familiar dels anys previs a la covid, sinó l’agitació i el desconcert de l’època pandèmica». Els qui anhelen el retorn d’alguna mena d’estabilitat s’hi hauran de posar fulles. Són mals averanys, però la realitat tendeix a confirmar-los: cada vegada que llancem les campanes al vol per anunciar la derrota de la maleïda cuca, aquesta ens ataca de trascantó amb mutacions traïdores. Com en tantes altres coses de la vida, només podem estar segurs que no podem estar segurs de res, i en matèria de virus i pandèmies, encara menys. L’única veritable certesa és que la incertesa és inevitable. A partir d’aquí podem esbravar la incomoditat blasmant ara els científics, ara els governants: els vam atribuir poders omnímodes i taumatúrgics però han resultat ser brutalment socràtics, ja que en el fons només saben que no saben res. Fan el que poden amb el que tenen, i si acceptem la seva humana imperfecció els haurem de felicitar davant el prodigi, per exemple, d’haver trobat i repartit la vacuna (al primer món) en un temps rècord. Però si n’esperem clarividència profètica i sapiència infinita, ens tornarem a equivocar. Al mateix temps, si els desautoritzem totalment, si decretem que no val la pena seguir-ne el guiatge i les recomanacions, ens quedarem sense cap punt de referència –o amb la multitud de referències eixelebrades i contradictòries que circulen per les venes de la comunicació social. No és estrany que mostrem una bipolaritat digna d’un doctor Jekyll que muta en mister Hyde no pas cada vespre sinó cada deu minuts: ara exigim instruccions clares als que manen, ara ens manifestem en contra de complir-les. Ells també van perduts; acostumem-nos-hi.