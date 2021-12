Felip González, el de Manresa, com ha hagut de puntualitzar sovint quan truca a algú, perquè no es pensi que li pren el pèl, participarà dijous vinent en el seu darrer ple municipal com a portaveu del PSC, atès que, com va avançar Regió7, ha decidit fer un pas al costat. Amb la seva marxa, l’Ajuntament perd un gran defensor de la bicicleta elèctrica, amb la qual és habitual veure’l anar a tot arreu.