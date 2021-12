El virus ha tingut una gran capacitat per desconcertar tothom, inclosos els experts, però hi ha una norma que sí que l’ha anat complint de forma escrupulosa: allò que passa en un país passarà al país veí al cap de poques setmanes, i les tendències de progressió en el nombre de casos es compleixen sense sorpreses. La covid respecta rigorosament les seves pròpies matemàtiques. Per tant, no té gaire sentit quedar-se esperant un miracle impossible per acabar prenent mesures que s’haurien pogut prendre en millors condicions dues setmanes abans. El Govern de la Generalitat va anunciar ahir que Catalunya tornarà a una situació de restriccions que inclou el tancament dels locals nocturns, la limitació dels aforaments en espais públics i un toc de queda nocturn. És una situació que suposa un cop moral molt gran poques setmanes després d’haver estat especulant sobre el retorn total a la normalitat, però és una situació que hem viscut i que sabem que permet mantenir activa la immensa majoria de l’activitat social i econòmica. Calia actuar i com més aviat millor. Cal, això sí, coherència en les mesures i ajuda per als sectors més colpejats.