Avui de la finestreta de la capsa del calendari d’advent n’ha sortit un camell. Feia dies que comptàvem quan tocaria, perquè era la finestra més grossa que ens quedava per obrir. I esperem amb delit que arribi divendres, perquè arribarà el torn del nen Jesús. I ja tindrem tot el pessebre complet... i l’endemà ja farem cagar el tió! Això de Nadal es mira diferent si ets infant o si ets adult.

Confesso que, a hores d’ara, no sé massa com continuar aquestes línies. Tenia mig pensat de fer un repàs de les tradicions nadalenques des de la il·lusió innocent dels més petits, ara que a casa ens toca mirar-nos-ho amb aquests ulls. Hem seguit gairebé fil per randa els costums familiars (alguns renovats, alguns incorporats), per allò de traspassar-los a les noves generacions: hem fet el pessebre amb les figuretes de fang que acumulen dècades i algunes estan ben apedaçades, hem guarnit un arbre de Nadal, hem posat llums al balcó, el tió ha arribat màgicament i menja a cor que vols, hem fet el joc del tió en format escape amb les amigues enmig de les parades de la fira nadalenca, fins i tot ja hem anat de pessebre vivent i ja hem comprat entrades per anar a Pastorets i, atenció!, ja tenim mig preparada la carta per als Reis... I, enmig de tot plegat, com que no sóc gens creient, la qüestió habitual: què transmetem? Religió, cultura? Suposo que una mica de tot plegat...

Però avui no tinc ànims de transmetre il·lusió per l’esperit nadalenc. Confesso que la situació em desborda i m’irrita en gran manera. Que no fa ni una setmana veia les coses de diferent manera, però la covid aconsegueix superar totes les meves expectatives. Que esperava un Nadal mig normal (i què és normal a hores d’ara?), però que hem hagut de fer frenada i tirar marxa enrera. Que ja no serem tants a taula el dia 25, que la nena no anirà al casal a passar-ho bé... i altres renúncies personals, familiars i col·lectives que haurem d’anar fent pel camí. De fet, la prudència es va estenent i, altre cop (quina llàstima!), se suspenen actes culturals: els concerts del Conservatori de Música de Manresa, l’actuació de la Selvatana a Navàs... i els Reis de Callús ja han anunciat que els patges no repartiran regals per les cases. Són decisions que dolen, com tantes altres que ja hem hagut de fer, però aquestes no les esperàvem (almenys jo no), i couen més. I qui sap si amb tot això n’hi haurà prou per frenar el maleït virus. Però no ens descuidem de fer-ho bé: mans, distància, mascareta i... vacunació! (que no entenc els que encara no s’han volgut punxar).