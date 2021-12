Rússia és culpable! Ho va bramar el falangista Ramon Serrano Súñer l’any 1941: «Culpable de la nostra guerra civil, culpable de la mort de José Antonio i de la de tants camarades i tants soldats caiguts per l’opressió del comunisme rus! L’extermini de Rússia és exigència de la història i del pervindre d’Europa!». Seguint aquesta determinació, milers d’abrandats espanyols van anar a morir a les estepes nevades com a tropa sacrificable de l’exèrcit alemany a l’anomenada división azul (pel color distintiu del falangisme). Rússia és culpable! Ho va dir no fa gaire la investigació policial i judicial dels secrets laberints del Procés, quan va trobar indicis que deu mil fills de Stalin estarien a punt per ocupar la catalana terra sota el guiatge de dues estrelles: les del comunisme i la que corona l’estelada. I avui Rússia torna a ser culpable, ara de l’escalada del preu de l’electricitat. Es veu que Putin té agafada Europa per la part sensible del subministrament de gas, i juga amb la canonada com una arma més d’una guerra tèbia que es torna calenta a Ucraïna. Si tanca l’aixeta s’apuja el preu del gas, i per tant de l’electricitat, i quan la llum s’enfila cap als núvols arrossega el tiquet del supermercat en tota la seva extensió. L’oli d’oliva fa honor a la metàfora d’«or líquid» per culpa de Putin. També hi tenen alguna cosa a veure la beneiteria europea de basar la transició ecològica en el gas, sabent que tot li ve de fora; la manca d’una estratègia conjunta dels diferents governs, i la curiosa manera de calcular el preu del megawatt en la tarifa regulada, per la qual tota l’energia subministrada –nuclear, eòlica, solar, hidroelèctrica o gasista– es paga al preu de la més cara, però si el gas no vingués d’una Rússia governada per un tsar imperial que no es fia de les intencions occidentals (i fa santament) ara no estaríem buscant el color verd als webs que informen cada vespre dels preus de l’endemà, i que aquests dies sense vent ens conviden a la desesperació.