La Generalitat va anunciar ahir el retorn a un règim de restriccions anticovid similar al que estava vigent les primeres setmanes de juny, amb toc de queda nocturn inclòs, i sempre condicionat a l’aprovació del Tribunal Superior, que s’ha convertit en l’òrgan superior de l’expertesa sanitària al país. Les reaccions dels afectats, principalment locals nocturns, bars i restaurants, han estat les lògiques i esperables. Prendre mesures com aquestes requereix un gran crèdit per part del govern. I no hi ajuda gens que, l’endemà mateix d’anunciar el toc de queda, es detalli que, de fet, s’aplicarà en municipis de més de deu mil habitants amb incidències de més de 250 casos acumulats per 100.000 habitants. La precisió s’hauria d’haver fet ja el dia abans, i no haver-ho fet projecta una gran sensació d’improvisació. De fet, aquesta incidència és general al conjunt del país, però introduir aquesta condició obligarà a una revisió constant i crearà illes enmig d’un territori majoritàriament clausurat. Si cal fer-ho així per tal que els jutges ho aprovin, s’havia de dir clarament d’entrada.