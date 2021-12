No hi ha un altre tema de conversa. La covid, que no havia dit adeu del tot, encara que ens ho havia semblat, ha reaparegut, canviada, renovada i més emprenyadora que mai. Ja hi tornem a ser. Diu que ara ve del sud. Tant és. La nova onada arriba, s’infiltra i ens xopa més que l’aigua. Restriccions, confinaments, quarantenes, test d’antígens, PCR, aules tancades, feines amb mascareta, distàncies, restaurants a mig gas, teatre amb capacitats reduïda, sense oci nocturn i tancats a casa des de la 1 de matinada fins a les 6 del matí. Ah, i les vacunes! Correm a injectar-nos la tercera dosi, que per Nadal he quedat amb la família que fèiem l’àpat a casa i no fos cas que... Ah, i els metges i el sistema de bates blanques en general, que n’estan tips, de tanta pressió, de tant haver de lluitar contra un virus que els sorprèn a cada rebrot i contra tantes mancances (no resoltes, per cert). Ah, i les farmàcies, que cada matí tenen tests (o en voldrien tenir, perquè hi ha dies que no els en serveixen) i els duren el temps de posar-los al taulell. O nosaltres hem embogit i en comprem desmesuradament perquè ens sembla que si ens escurem els narius no tindrem covid, o la importació no és prou àgil. (Ep, després de tants problemes per importar materials i diferents productes, algú es planteja que comencem a produir més aquí i comprar menys a l’exterior? No deu ser tan difícil produir tests, per exemple, i seríem menys dependents). Fa tants mesos que estem immersos en aquest maldecap!

Ens en sortirem, em pregunta una de les filles en aquella edat entre jove i adulta, prou vital per no voler perdre la celebració de Cap d’Any, i prou conscient per veure que si no fem bondat el món se’n va a can pistraus. Entenc la pregunta, tot i que no tinc una resposta gaire clara. També deuen haver de descobrir algun dia que els pares no sempre tenim resposta per a tot, i no sempre tenim una mà per ajudar-los a sortir de cada forat. C’est la vie!, i arronsarem les espatlles i aixecarem lleugerament les mans amb els palmells mirant amunt demanant comprensió.

Comprensió. Als dels restaurants, als dels teatres, als cels cinemes, als dels locals de nit, als joves i als no tan joves però que també estimen la nit no els podrem convèncer i els demanarem un esforç més. Ells no són els virus, però paguen bona part dels plats trencats de la situació. I respondré a la filla que sí, que ens en sortirem. Que el virus no ens pot veure agenollats. Esperem no ofegar-nos en la nova onada.