L’Ajuntament de Sant Fruitós acaba de crear un servei municipal de quatres hores setmanals pensat per ajudar els ciutadans amb els nombrosos tràmits per via informàtica que ens veiem obligats a realitzar per tota mena de qüestions. S’afegeix així a altres -Manresa, per exemple, té disponibles diversos punts d’ajuda en espais públics- que han ofert aquest tipus d’ajuda, que ha esdevingut urgent des que les mesures anticovid han exigit als ciutadans descarregar-se certificats i omplir formularis. Els ajuntaments confirmen així la seva condició d’institució més propera als ciutadans i solucionen problemes creats per altres institucions. Problema a banda és el que han generat els bancs i, en menor mesura, les grans companyies de serveis, començant per les telefòniques: moltíssima gent es perd en la selva digital que està substituint serveis que abans les empreses prestaven personalment. En aquest terreny també les punts municipals poden ser de molta ajuda. La paradoxa és que estaran compensant amb diners públics les mancances en el servei d’empreses que, com menys atenen els clients, més diners guanyen.