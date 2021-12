No polititzem la llengua!, se sent a dir contínuament des de fa un temps. En realitat es demana als partits que no se la tirin pel cap, però la relació entre llengua i política a Catalunya és indiscutible, i no pas des de fa poc, sinó, com a mínim, des del segle XVII i la castellanització impulsada per Olivares.

Parlem de l’escola? Optar per una sola línia educativa amb el català com a centre de gravetat, en lloc de dues línies segons l’idioma vehicular, va ser una decisió adoptada pels polítics després d’un important debat en el que van modificar-se posicions i es va arribar a un gran acord. No anava només de criteris pedagògics sinó també de models de país, i poques coses són més polítiques. El consens es va assolir cercant el màxim comú denominador entre els models de cada formació, i aquella síntesi va impulsar el creixement de l’autogovern. Avui el comú s’ha enxiquit al mínim, i això repercuteix (també) en les actituds sobre la immersió. L’existència d’una visió política de la llengua és clara en un país quan el seu Govern té una Secretaria de Política Lingüística dins l’organigrama del departament de Cultura. La llista de les funcions assignades comença per la d’«analitzar, planificar, dirigir, coordinar i executar la política lingüística de la Generalitat de Catalunya» i elaborar propostes normatives i d’actuacions relacionades «amb el foment de la llengua catalana» i del seu ús «en tots els àmbits de la societat». Una mirada a les enquestes del CEO detecta relacions força visibles entre la llengua familiar, les opinions sobre la independència i les opcions electorals. No són correlacions automàtiques però sí dominants. Per a la majoria d’habitants del planeta, la llengua en què han crescut és una de les àncores de la pròpia identitat, una fita de pertinença en el mapa del món, i ara mateix aquests són elements cabdals en l’adopció de posicions polítiques a Catalunya. En altres moments potser eren menys rellevants, però aquells temps han passat.