Se suposava que aquest Nadal sí. Que aquestes festes també i que aquest Cap d’Any, més. I ha resultat que aquest Nadal no, que aquestes festes tampoc i que aquest Cap d’Any menys. És cert que el maleït bitxo ens ha fet viure pensant en l’avui perquè el demà és més incert que mai, un tòpic real que el virus ens ha plantat a la cara amb una plantofada amb la mà ben oberta. Però també és cert que necessitem fars per saber on dirigir el rumb i, fins fa poques setmanes, la carta naval ens portava cap a unes festes nadalenques més semblants a les del 2019 que a les del 2020, quan el Nadal era aquella data en el calendari que implicava sopars, dinars, brindis a dojo i bons desitjos.

La vacunació semblava el passaport per tornar al món prepandèmia i l’antídot contra l’odiosa nova normalitat que d’aquí a menys de tres mesos farà dos anys que suportem (i això, en el millor dels casos). Però no. No n’hi ha hagut prou. Des d’ahir ja sabem, perquè ho avala el TSJC, que entrem novament en un discutidíssim toc de queda i que, de nou, l’oci nocturn (tancat i barrat) i els restaurants i els teatres (amb limitació d’aforament) paguen el plat trencat d’un sistema sanitari aprimat ja abans de la covid: se’n diu gestió nefasta. Limitacions i prohibicions que se suposa (com s’ha suposat en les anteriors onades) que són la solució per aturar un enemic invisible que escampa quarantenes, ingressos hospitalaris i morts. És difícil tenir fe, tot i ser Nadal.

I avui i demà i aquests dies tocaria mirar-nos amb esperit nadalenc l’anunci de Coca-Cola que diu que el Nadal és màgic quan el compartim; tocaria fer aflorar els bells sentiments de tornada a casa amb torrons El Almendro, recuperar Que bonic que és viure, Malson abans de Nadal, Love Actually, Polar Express o Plácido -per als fans d’un Nadal manresà- i fer una marató de sofà amb cava i polvorons. O criticar sense manies la mentalitat consumista que fa anys i panys s’ha apoderat d’aquestes festes. O malparlar del perquè els llums de Nadal cada vegada s’encenen abans que arribi el desembre congelat. O decidir que algun dia no celebraràs Nadal, no guarniràs la casa, no convidaràs ningú i et desempallegaràs de l’absurd esperit nadalenc de les bones intencions i els millors propòsits per a l’any nou...

El cas és que majoritàriament no celebrarem el Nadal que volíem i que, al capdavall, era el d’abans: sopars, dinars, brindis, trobades, regals, empatxos, discussions, abraçades... i acabarem trobant a faltar les batalletes del cunyat i el cosí que sempre vessa el cava. Jo els trobaré a faltar. Segur.