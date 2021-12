El segon any de covid s’acomiada del Berguedà deixant enrere dues pèrdues de primera magnitud en el capital cultural de la comarca. A l’estiu ens deixava Jordi Cussà, un escriptor amb un talent extraordinari que no havia aconseguit una projecció pública adient a la qualitat del seu treball, en part perquè mai no se’n va preocupar i, en part, pel fet de no viure a Barcelona. La seva desaparició prematura es produeix justament quan la seva figura començava a emergir i amb el temps just per deixar escrit un darrer llibre que l’està situant, ara sí, en la primeríssima divisió de la literatura del país. Massa tard. I aquesta setmana ens ha deixat Dolors Santandreu, una de les persones que més petja han imprès en la cultura local durant les darreres dècades: com a professora d’història, com a investigadora local, com a promotora de L’Erol i, fins i tot, com a gestora política. Ens deixa molt abans d’hora, amb només 66 anys, causant una consternació que va ser palpable ahir al seu funeral, amb l’església plena. El 2021 ha estat un any realment dolent per a la cultura berguedana, que perd dos dels puntals d’aquesta generació.