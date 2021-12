Ales escorrialles de l’any segon del coronavirus, molts grups socials segueixen afectats, contagiats i alguns lluitant per sobreviure’l. Al principi de tot, les víctimes de l’huracà víric mortal foren els vells. Després, i de forma més atenuada, han passat la prova els sanitaris (en carn pròpia i aliena), els escolars, els esportistes i grups amb baix percentatge de vacunació. Els professionals que han de conviure de manera inevitable amb contacte físic sense protecció com ara els jugadors de clubs professionals han estat els darrers afectats. El Baxi Manresa de bàsquet i el Reial Madrid de futbol en són casos latents en l’actualitat vírica nadalenca.

Aquesta setmana també els ha tocat a homes i nens amb sotana. Des de l’obscurantisme informatiu i la foscor de les seves sagristies, alguns grups eclesials han aparegut aquests dies amb afectació. A Berga, ahir perillaven les misses del gall oficiades pels seus tres titulars. Ha estat un cas de manual: un d’ells és positiu i per estreta convivència s’han de confinar tots. Al moment d’escriure aquesta peça desconec qui l’haurà dita la nit passada. El dia d’avui i els funerals dels traspassats, per citar dues cites imprescindibles de la feligresia amb l’Església, es presenten com a moments on la funció pastoral és essencial per als seus fidels. És ben curiós comprovar que Déu els ha enviat una càrrega de la plaga a ells en dies tan assenyalats pel seu credo. Fa uns mesos passejaven peces sagrades de metall pels carrers o els elevaven al cel des de campanars contravenint amb tota impunitat les restriccions governatives vigents. Hauran de convenir amb mi que les seves pregàries no van tenir cap efecte.

La seva negror a l’hora d’explicar-se agreuja els seus pecats (els mortals i els venials) que cometen contra la societat i els dubtes morals que els envolten. Siguin per accions tremendes com la pederàstia, la caça d’herències d’ancians desvalguts i dements o bisbes a la fuga amb noia. Mentre els preveres berguedans van pregant pel resultat negatiu de les seves proves PCR, l’escolania de Montserrat no va cantar ahir a la nit a la basílica benedictina ni ho farà a la missa de Nadal d’avui. Tots els seus integrants són a casa passant el confinament. Han informat de forma genèrica del «contacte amb una persona positiva» amb els escolans. Amb els escàndols dels abusos a menors allà mateix i els apòstates (o quasi) com jo pendents d’ells, semblen esporuguits a l’hora explicar els detalls mencionant el membre de la comunitat que té el virus de la corona i els detalls. La realitat, passada pels mitjans informatius a vegades és crua i dura, però tot el que no expliques tu mateix deixa uns buits que s’omplen amb especulacions i confabulacions.

Amb tot plegat, els governants els hi autoritzen un màxim d’aforament a les capelles del 70%. Per la cúria catòlica aquest percentatge en lloc d’un topall ara és un objectiu inassolible per la por als contagis i sobretot pel desprestigi guanyat a pols, amb mariana devoció. Bon solstici d’hivern a tots.