L’Ajuntament de Manresa va promoure una residència d’avis al barri del Xup que partia d’un model molt definit: un edifici de propietat municipal amb una part de les places concertades amb la Generalitat, un component aquest que era una part substancial de la viabilitat del projecte. En realitat, el mercat del sector al Bages indica que falten més places concertades que places en general, de manera que hi havia alguns dubtes que construir un edifici nou fos necessari, però l’Ajuntament va tirar endavant convençut del seu model tot i que la Plataforma de la Gent Gran s’hi oposava. Ara, el govern d’ERC i JxM fa cop de timó i decideix que el model ha de ser un altre: ha de ser la Generalitat la que ha de construir la residència i l’Ajuntament hi aporta el solar i la col·laboració econòmica que es pacti. Més o menys, el que demanava la Plataforma. Rectificar és de savis, però es podria interpretar que el govern municipal ha decidit que no vol barallar-se per tirar endavant una fórmula protestada pels principals interessats i que és més fàcil reclamar a la Generalitat una cosa que no és fàcil que passi. El gir hauria de ser una mica més ben explicat.