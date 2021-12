Un dels grans temes de la setmana ha estat l’agreujament de la pandèmia del coronavirus en un moment de l’any especialment complicat, a punt de celebrar Nadal i Cap d’Any. I sobretot quan començava a semblar que la situació estava mig dominada i que el perill anava a la baixa. Però altra vegada s’ha fet realitat aquella cançó de Raimon que deia «Quan creus que ja s’acaba, torna a començar i torna el temps dels monstres que no són morts...» Efectivament: havíem començat a creure que ja anàvem bé i que a primers del 2022 el sotrac ja s’hauria superat. Però els monstres encara són vius, ni que sigui sota la forma invisible d’un virus minúscul que no se n’anirà fins que no s’hagi fet fora de tot el món. Una situació inèdita que ha calat en tots els àmbits, fins i tot en els que semblen mot allunyats de la sanitat, com la lingüística. Per això, segons la Universitat Pompeu Fabra i l’Institut d’Estudis Catalans, el neologisme –o sigui la paraula nova més destacada de l’any– ha estat «negacionisme», que en relació amb la pandèmia que estem sofrint es refereix a les persones que neguen l’existència real del coronavirus, refusen l’eficàcia de qualsevol vacunació, asseguren que no és més que una malaltia artificial promoguda per dominar el planeta, etc. Però la realitat és que prop de 5 milions de persones han mort a tot el món. I més de 24.000 només a Catalunya. I aquest compte tràgic seguirà.

Una altra pandèmia, ben diferent, però que segueix estant d’actualitat, són els atacs a la llengua catalana. Ja no venen de nou, però és sorprenent que la seva persistència es basi sovint en denúncies falses, com que el castellà es pot extingir a Catalunya si es practica el mètode d’immersió lingüística, que el seu ús és castigat pels mestres catalans, que es discrimina els alumnes que parlen castellà, etc. La situació és paradoxal perquè als Països Catalans tothom sap que aquests arguments no són certs i que és el català el que està realment en perill. Però fora del nostre país segurament hi ha qui pensa que gràcies a la solemne promesa constitucional d’atorgar «especial respecte i protecció» a les llengües cooficials de l’Estat, el català, el basc i el gallec ara tenen una salut extraordinària. I potser algú també va creure el rei Juan Carlos quan, en ple exercici del seu càrrec, per Sant Jordi del 2001, assegurava que: «nunca fué la nuestra, lengua de imposición, sino de encuentro; a nadie se le obligó nunca a hablar en castellano: fueron los pueblos más diversos quienes hicieron suya, por voluntad libérrima, la lengua de Cervantes». Realment és difícil de dir tants disbarats en tan poca estona.

De fet, aquell que de debò pensa que la Constitució de 1978 ja protegeix prou el català o que el castellà no s’ha imposat mai a ningú, només pot ser un ingenu que no ha estudiat mai història. O bé és algú que diu mentides sabent que les diu. Per tant, l’avui anomenat «rei emèrit» no queda gaire ben parat recordant les seves afirmacions de fa vint anys. Cal destacar, en canvi, un fet positiu d’aquests dies. Es tracta d’un document oficial procedent del Tribunal Europeu de Drets Humans d’Estrasburg, escrit en català, adreçat a Jordi Cuixart en què se li comunica que ha començat el tràmit de la seva demanda per vulneració de drets. Un bon contrast precisament amb allò que és la pràctica habitual dels tribunals espanyols, fins i tot amb els que tenen la seu a Catalunya.