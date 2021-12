M’imagino moltes persones rebent el lot de Nadal aquesta setmana (els que per sort encara en tenen) amb les mateixes cares d’èxtasi que es van veure a l’avinguda de l'arc de Triomf de Barcelona quan Puigdemont va anunciar la República. Però també els veig, a punt d’obrir-lo i amb la salivera ja a la boca, estroncats per un coitus interruptus com aquell 10 d'octubre del 2017, provocat en aquest cas per l'anunci del Govern que, per segon any consecutiu, el lot de Nadal inclou, a més dels torrons, les neules i el salami, un toc de queda, limitacions d’aforament i unes quantes restriccions més. Quedava l’esperança de la Grossa de Nadal, però tampoc. De les més garrepes de les que es recorden i que, de reintegrament, ens ha regalat el retorn de les mascaretes al carrer.

La sisena onada ha deixat el país en una situació molt delicada, segurament menys mortal, però amb rècords de contagis i saturacions en serveis mèdics, i calia prendre mesures. Indubtablement, l’objectiu principal és salvar vides, i la corba, per si sola, no s’aplana. És qüestionable, però, la idoneïtat de les mesures i el moment escollit per a l’anunci, deixant un cop més sense marge de reacció a sectors com la restauració, que s’està acostumant que, d’un dia per l’altre, li facin llençar el gènere a les escombraries, fins i tot abans de saber si tindrà algun ajut.

Més de mil casos nous setmanals al Bages. Una xifra que espanta i que només són capaços de menystenir els trols que es passen el dia fent campanya antivacunes a Facebook. La posició d'ambdós governs no ajuda. Són mesures «més per fer veure que s’actua que no pas per la seva utilitat». La frase és de Pere Aragonès referint-se a l'ús de la mascareta a l’aire lliure imposada per Madrid. Però també es podria aplicar a un toc de queda dictat pel Govern català, que ha reconegut que no era una petició dels experts, sinó seva. Costa de creure que aquesta sigui una mesura efectiva per controlar els contagis en els grups que han impulsat la sisena onada, els menors de 15 anys i els seus pares, els de 30 a 49 anys. No s’ha apostat, en canvi, com demanaven els metges, per avançar les vacances escolars.

En el segon Nadal de la covid, l’únic que segurament resultarà efectiu serà la prudència, una actitud que, certament, després de dos anys de pandèmia costa mantenir. El virus, punyeter, aprofita totes les escletxes que troba. Després d’escoles i residències, ara està esperant amb candeletes rebre una invitació per compartir amb nosaltres un lloc a taula aquestes festes.