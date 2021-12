Uns previs. Com és prou sabut els textos dels evangelis de la infantesa de Jesús no són per portar-los a la Facultat d’Història, i molt menys de Biologia! Malament rai! Aleshores se’ns escaparia tot el seu fons, la seva «bellesa», «veritat», el seu «Misteri». En tot cas el seu àmbit serien les Facultats de Poètica, de Mística, de Mítica. Ja ens ho deia el gran científic Blaise Pascal: amb l’esprit de geometrie no abastem tota la «realitat», ens cal l’esprit de finesse. Si se’ns permet parlar amb tecnicismes, ens trobem amb textos «metahistòrics», plens d’història, més enllà de la història, talment com les «icones» de l’orient cristià. Farem tres comentaris.

Primer. L’adolescent Jesús deixa les coses clares als seus pares. És un text d’una tendresa exquisida, on moltes famílies s‘hi poden trobar reflectides pel que fa als seus fills adolescents quan comencen a campar per les seves. Ens trasllada als dies de la romeria tan somniada pel nen que ja té l’edat. Dies de quedar enlluernat pels camins del seu país, d’estar-se al lloc més estimat, Jerusalem i l’espectacular temple. L’episodi del nen «perdut i trobat» per a Lluc és una «Epifania» (Manifestació). Els pares s’adonen de la seva pèrdua. I comença un patiment indescriptible. Un dia de camí i voltar. Fins que perplexos, el descobreixen al temple formant part dels diàlegs entre els savis escribes, fent preguntes i donant respostes summament eixerides: mestre entre els mestres. La mare, amb un neguit de massa hores al cor: «Fill meu, per què t’has portat així amb nosaltres?». La resposta del fill, en tot cas és de «bufetada», sona a majúscula impertinència d’adolescent: «Per què em buscàveu? No sabíeu que jo havia d’estar a la casa del meu Pare?». Per a Lluc aquest és el moment de la gran Epifania: el lloc de Jesús és el Pare. Jesús està en el Pare. Segon. I jo on m’estic? Lluc continua: «Però ells no comprengueren». Pot ser l’experiència de molts pares i mares quan el patiment els rossega el cor. Els pares, incapaços d’entendre, es pensen que ho saben tot del fill, però a cada passa que fa se’ls fa més enigmàtic. Maria guarda en el cor el que no acaba d’entendre. Ha de repensar la seva fe. Lluc conclou: «Després baixà amb ells a Natzaret i els era obedient. La seva mare conservava tot això en el seu cor. Jesús es feia gran, avançava en enteniment i tenia el favor de Déu i dels homes». Ens trobem davant textos «metahistòrics», no simplement «històrics», talment com les «icones» de l’orient cristià. Relatats tanmateix amb tot el realisme de la vida. Plens d’història, més enllà de la història. Tercer. Els pares han de començar a saber que el fill no els pertany tant com ells voldrien. I han de saber que «la casa de Jesús» és Déu: «No sabíeu que jo m’he d’estar a la casa del meu pare?». L’evangeli de Joan ho dirà amb altres paraules: «El Verb estava amb Déu, era Déu. Ell estava amb Déu». El lloc del Verb és el si del Pare. Cada vegada que escoltem «no sabíeu que jo m’he d’estar a la casa del meu Pare?», ens salta la pregunta: i jo on m’estic? M’estic arreu, menys en mi mateix i per tant en el si del Pare? ¿M’estic on es juguen els interessos de Jesús: «He vingut perquè la gent tingui vida, i la tingui en abundància»?