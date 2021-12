No soc gens cinèfil i em costa recordar pel·lícules, però suposo que per la meva feina em va quedar gravada, ja fa lustres, una pel·lícula que es deia Rollerball. És del 1975 i el centre de l’acció era un joc, esport, o digues-li com vulguis, força colpidor. Es tractava que una sèrie de jugadors anessin donant voltes a un circuit patinant i també remolcats per pilots amb motos. Havien d’agafar una bola de ferro que els àrbitres deixaven anar i situar-la en una mena de forat a mitjana altura. Era la manera de fer gol. En la lluita per marcar o per evitar que el conjunt contrari puntués, s’hi valia tot. Agredir, colpejar, fer caure la moto i, fins i tot, matar el contrincant. Si això passava, entraven les assistències, retiraven el cadàver i el joc seguia endavant. Els equips eren franquícies de les principals ciutats del món. Recordo les de Tòquio, Madrid i Houston, per exemple. El film va tenir una segona versió el 2002. Aquesta encara no l’he vista però suposo que encara deu ser més violenta.

Aquests dies hi penso quan veig que, malgrat l’augment exponencial i incontrolat dels casos de covid a tot el món, l’esport no s’atura. L’espectacle ha de continuar i sembla que hem de conviure amb la malaltia fent que la normalitat es vegi afectada el mínim possible. Fins i tot, LaLliga sancionarà amb la pèrdua dels punts els equips que hagin de demanar més d’una suspensió perquè tinguin un brot. No ens importa exposar persones a un virus que, us ho puc assegurar, sol deixar seqüeles desagradables. Aquell Rollerball, que creia de ciència-ficció, ja no em sembla tan poc real.