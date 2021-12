El 23 d’agost, en plena cinquena onada, la Generalitat comunicava 1.500 casos nous i 14 morts. El dia 23 passat, en el darrer recompte abans de la celebració de Nadal, va comunicar 14.000 casos i set morts. Gairebé deu vegades més de diagnòstics positius, i la meitat de defuncions. L’efecte de les vacunes es pot abordar des de moltes perspectives, i pot variar segons es consideri la possibilitat d’ingressar, d’entrar la UCI o de morir, o segons l’edat dels pacients, però les xifres a l’engròs són prou eloqüents, no calen més detalls. És molt útil recordar-ho ara que estem en plena explosió de casos d’òmicron. Contagiar-se, assistir al contagi d’algú proper, o veure trencada la normalitat professional i familiar, pot transmetre la sensació que les vacunes no ens estan estalviant un altre tràngol i res no serveix per a res. La perplexitat que genera una explosió tan exagerada en un moment en què esperàvem anar veient la sortida del problema és un mal aliment per a la moral. Però cal veure les xifres i valorar que la nostra vulnerabilitat ja no és la que era. La vacunació no ens ha portat encara on esperàvem, però convé no confondre’s: malgrat tot, funciona.