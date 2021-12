En una ràdio en català escolto una història sobre la peripècia d’unes trufes pudents i al cap d’una estona descobreixo que parlen de tòfones. Escric un comentari a Twitter i un lector m’informa que els dos mots són sinònims al diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans. Ho comprovo: «trufa», en primera accepció, remet a «tòfona», i en segona a una «barreja de nata batuda i xocolata fosa que s’empra en pastisseria per a farcir pastissos», així com a uns petits dolços rodons que la contenen.

El locutor va usar doncs una paraula correcta que convidava a l’error, tot i que n’hi havia una altra de més inequívoca. En el llenguatge l’ambivalència és poètica però també perillosa: si un dia us ofereixen ous ferrats «amb encenalls de trufa», i són esquitxos de xocolata, no us podreu queixar.

L’episodi el va protagonitzar un bon comunicador professional fill de la immersió lingüística, de manera que podem continuar debatent sobre l’eficàcia del sistema. Podria ser que l’home mai no hagués topat amb la paraula «tòfona» en tots els anys d’escolarització i universitat, però que hagués sentit a parlar sovint dels meravellosos fongs anomenats «trufas» en la seva veritable immersió diària en una atmosfera mediàtica de predomini castellà.

Si això passa amb un model educatiu basat en el català com a llengua vehicular, si la tan elogiada fórmula no arriba a compensar tota la pressió en sentit contrari, ¿què passarà el dia que obliguin les escoles a ser estrictament bilingües, a cops de sentència i de lleis espanyoles? Si el castellà presencial ja guanya per sis a dos, passarà a fer-ho per set a un.

Després de donar-hi moltes voltes, alguns polítics afirmen la convicció que només la independència evitarà el desastre. Però em pregunto quines lleis educatives i culturals dictaria el parlament de la república si per cada tres votants que s’identifiquen amb la llengua catalana n’hi ha quatre que ho fan amb la castellana. De totes maneres, ara mateix és un pur exercici hipotètic.