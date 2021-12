No estem prou vacunats, aquells que ho estem (amb una o dues dosis). Si en portéssim més, la tercera, i des de fa molt temps, ara estaríem en una situació pandèmica millor. Segurament que no viuríem amb la sensació de ser el centre d’una diana i viure esquivant els casos covid de familiars i amics que se’ns claven a la vora talment dards. Tots tenim casos de persones infectades molt a la vora. Germans, fills, parents, companys de feina, els fills i els amics dels companys de feina, els amics dels nens de l’escola, els seus mestres. N’hi ha per arreu i és tan general que aquest cop no ens ha calgut ni escoltar els experts per saber que la situació és greu altra vegada. N’és tant, que hem col·lapsat els sistema d’atenció primària. Aquesta cap de setmana, quan pràcticament fa dos anys que ens barallem el SARS-CoV-2 i quan ja estem explicant els efectes de la sisena onada,els CAP han batut el rècord de visites (una dada més de la pandèmia que caldrà fer constar als llibres de resum).No n’hem après. O no en sabem prou, encara.

És cert que tot i portar el vaccí hi ha contagi del virus covid, però les dades que remenen els professionals de la medicina també diuen que amb una tercera dosi, els efectes sobre els cos són molt més lleus si estem infectats de la variant òmicron, que ara ja és la dominant. I remenant entre papers de professionals també veurem que la incidència fatal, la mort, afecta de manera molt més determinant sobre la població que no està vacunada que sobre la vacunada. Els casos d’efectes secundaris per vacunació es mantenen en nivells extremadament baixos. Els punts de vacunació, a ciutats com Manresa, estan plens els propers dies, però a partir de Reis, hi ha moltes menys peticions d’hora. No hi ha una pressió exagerada sobre el sistema i en algun punt, com Berga, ja queden hores lliures ara. Això fa preveure que la demanda no arribarà a cobrir l’oferta. Els nivells de vacunació en tercera dosi haurien de créixer de manera notable les properes setmanes per tenir certa tranquil·litat la propera primavera. Caldria anar a cercar percentatges similars als de la població amb una dosi i els que en porten dues, i encara estem lluny. Esperarem la primavera, però, de moment, mal hivern. I malgrat tot, sóc dels que confio en una recuperació ràpida de l’economia un cop tinguem la pandèmia superada o, si més no, controlada. Ara, això sí, hem d’actuar de manera urgent sobre els preus, la millora dels sous, i la pèrdua de serveis als ciutadans.