Dilluns va obrir portes el Campi qui Jugui, en una versió excepcional per segon any consecutiu a causa de les condicions excepcionals creades per la covid. El parc infantil generós i divers que havíem conegut primer al Palau Firal i després al Congost ha quedat reduït a una atracció de butxaca amb una entrada molt limitada i circumscrita a l’espai de l’Anònima. Qui l’ha vist pot tenir la sensació que n’ha quedat ben poca cosa. Però cal subratllar que el Campi és un dels pocs parcs de Nadal que ha subsistit ininterrompudament, i que la versió que se’n pot veure és el resultat d’un procés d’adaptació que ha fet anar de corcoll els seus responsables, sotmesos a la muntanya russa de les onades pandèmiques. El Campi, com els pastorets de Manresa amb mascareta, o com els de Berga que s’han reconvertit en un espectacle de carrer itinerant, o com altres espectacles infantils i familiars que s’han adaptat amb gran esforç per tal de no faltar a la cita amb la il·lusió dels infants, són fruit de les ganes de ser al peu del canó dels seus promotors, i cal que els ho reconeguem.