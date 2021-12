Fa uns dies al Museu de la Tècnica de Manresa es va fer un sentit homenatge a Josep Alabern Valentí, antic director d’Aigües de Manresa, abans Junta de la Séquia, pels seus 80 anys, que va complir el 17 de juliol. Aleshores, l’homenatge es va ajornar a causa de les mesures restrictives per la incidència del Covid-19. L’exalcalde Joan Cornet va venir d’Anglaterra per participar-hi, en trucar l’homenatjat, aquest es va adonar que hi havia alguna cosa preparada. Ara, amb la família al capdavant, més d’un centenar de persones van assistir a l’acte sorpresa, on Alabern va manifestar que es pensava que anava a una festa de Nadal. L’acte va consistir en la presentació del llibre a cura del geògraf i historiador Francesc Comas sobre la història familiar, formació professional, perfil humà (personalitats, aficions i renoms), filosofia de l’aigua, Aigües de Manresa, (depuradora, piscines municipals i altres entitats); la Séquia i l’Agulla; La Fundació Aigües de Manresa i la Junta de la Séquia: El Parc de la Séquia gestiona actualment el camí de la Séquia, parc de l’Agulla, Infoséquia, Centre de l’Aigua de Can Font, Casa de la Culla i Museu de la Tècnica. Annexos: Premis i distincions, projectes significatius, publicacions, conferències, entrevistes i presentacions. Després d’uns breus parlaments de l’alcalde, Marc Aloy; d’Antoni Ventura, actual gestor d’Aigües de Manresa, entre d’altres, Alabern en un discurs improvisat, va explicar una anècdota viscuda amb el director, Josep Cors, de Caixa Manresa: «Faràs molta feina, i mai ningú t’agrairà res». «Ara puc dir que no tenia raó». Entre el públic assistent hi havia els principals col·laboradors, al llarg de la seva trajectòria a Aigües de Manresa, com la secretària de direcció Mita Cases, persones relacionades amb el Museu de la Tècnica, representants de l’Associació del Museu de la Ciència i de la Tècnica i d’Arqueologia Industrial de Catalunya, (AMCTAIC), del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya, regidors i alcaldes del Bages, dirigents del mon empresarial...

La bonhomia i senzillesa de caràcter d’un personatge bon vivant, glossa encara més la seva capacitat i implicació com a gestor en projectes que han millorat la vida dels ciutadans. A finals dels 60 del segle passat, va participar en les obres i direcció tècnica del transvasament del Ter al Llobregat per assegurar l’abastiment d’aigua a Barcelona, on es va començar a manifestar la seva autoritat com a persona entesa en les qüestions sobre la gestió de l’aigua a Catalunya. La creació del llac i el parc de l’Agulla, com treball de fi de carrera d’enginyeria aplicat a la pràctica, així com els camins al voltant de la Séquia i els seus recorreguts. L’empresa pública Aigües de Manresa que ha complert 40 anys d’existència, 37 dels quals amb ell al capdavant, o el Museu de la Tècnica per recuperar l’edifici com a centre cultural per la ciutat. La seva feina ingent per la preservació de l’arqueologia industrial catalana, especialment al Bages, per salvar telers i edificis. L’interès pel patrimoni fa que sigui el cap de la Comissió dels Panyos i ha estat president de l’AMCTAIC. Aficionat a la filosofia de la tècnica, especialista i lector insaciable sobre la guerra civil espanyola, i segona guerra mundial, fou membre de la junta del Escacs Catalònia Club, participa en partides internacionals, és amant de la música clàssica... Humanista i erudit, és un prohom, conegut popularment com «el senyor de les aigües».