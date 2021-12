Qui diu que al Solsonès no hi passa res? Més enllà de la situació sanitària marcada per la punyetera pandèmia de la maleïda covid-19 i l’arribada de la indesitjable variant òmicron que ens ha esgarrat les festes de Nadal, a la comarca de les mil masies hi ha passat de tot. Des del casament del bisbe fins a una presidència del Consell Comarcal marcada per la inestabilitat passant per un relleu històric a l’alcaldia de Solsona.

El tema estrella, sens dubte, ha estat el casament del bisbe Novell. El primer cop d’efecte va ser aquest estiu amb un anunci inesperat que certificava la seva renúncia com a pastor dels fidels del bisbat de Solsona sense donar cap altra explicació que «raons personals». Les raons? Una relació amorosa amb una escriptora eròtica que, a més, estaria embarassada. El que va ser el bisbe més jove de tot l’estat ara ha abandonat la seva diòcesi deixant enrere estupefacció però protagonitzant un dels casaments més mediàtics de la Catalunya Central. El Consell Comarcal del Solsonès ha estat un altre protagonista de l’any. Ja en el mes de gener, la seva presidenta va agafar la baixa per causes que no va voler revelar. A partir d’aquell moment el govern del Consell, d’ERC, ha estat un ball de presidents i consellers. Des de la baixa d’Alarcón han liderat el Consell Comarcal quatre presidents diferents. El primer, Ramon Costa, va representar un canvi en el tracte amb l’oposició, però se’n va cansar uns mesos després. El va seguir Marc Casabosch, que amb només uns dies es va retirar fins i tot del Consell Comarcal, i Ferran Ginestà, que va ser la persona que va servir de transició fins al president actual, Josep Caelles. Per aquest 2022, però, es preveu la tornada de la presidenta Alarcón i caldrà veure si l’estabilitat retorna al govern del Consell Comarcal. També s’ha posat punt final al conflicte amb els treballadors del Centre Sanitari gràcies a un acord amb el Consell Comarcal. Abans, però, els sanitaris havien portat a l’ens comarcal a judici per reclamar pagaments que no se’ls havien realitzat des de feia gairebé cinc anys. Bona notícia que hagi acabat en acord, tot i que el futur model del Centre Sanitari continua sent una incògnita. Solsona té la seva primera alcaldessa de la història, Judit Gisbert. S’hi ha convertit agafant el relleu del que ha estat alcalde durant gairebé 12 anys, David Rodríguez. Després d’un any de transició, Solsona haurà de culminar alguns projectes que encara estan sobre la taula i engegar-ne d’altres que han estat promesos. Tant de bo puguem escriure més d’aquestes notícies i no tantes relacionades amb la covid aquest 2022.