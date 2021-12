El 2021 ha convertit el Bages en una de les poques comarques catalanes sotmeses a un peatge, i l’arribada del 2022 arrodoneix el greuge amb un increment de preu del 5%. Per a qui no es pugui beneficiar de cap dels descomptes que s’apliquen a càrrec de la Generalitat -pagant els ciutadans igualment, doncs- el peatge base de l’autopista de Terrassa a Manresa passa a ser de 8,39 euros a partir de demà, gairebé mig euro més que durant el 2021. El ceptre que situa la C-16 entre les autopistes més cares de l’Estat s’arrodoneix si es contempla el conjunt de l’eix que va dels túnels de Vallvidrera, de peatge, fins al túnel del Cadí, també de peatge, i que també són obsequiats amb l’increment del 5%. Manresa ja és l’única ciutat gran catalana que no està comunicada amb Barcelona per una via d’alta capacitat gratuïta. I l’alternativa, la C-55, és una ratera en la qual el risc de quedar atrapat per un accident o una retenció està sempre latent, i en la qual la mínima distracció en el compliment dels estrictes límits de velocitat és severament castigada pels seus diversos radars. Pagar exageradament, patir o exposar-se a ser sancionat. Aquestes són les alternatives. Intolerable. Ara, un 5% més.