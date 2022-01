Com si es tractés d’un mercat d’estraperlo, la farmacèutica m’ofereix en una bosseta de plàstic oberta del seu propi establiment un conjunt de 10 hisops –els bastonets que es fiquen al nas–, les plaques corresponents i una ampolleta de reactiu. Ho ha organitzat ella mateixa. «És l’únic que he pogut trobar. Són d’ús professional. Quants sou de família?».

La ministra de Sanitat, Carolina Darias, afirma just abans de Nadal que, «des de la calma i amb la màxima anticipació», l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) emet autoritzacions temporals als productors de testos d’antígens per resoldre’n l’escassetat. Els testos han de portar el marcatge de la Unió Europea (UE). Les comunitats autònomes, com Catalunya, no hi tenen competències, la qual cosa, al meu entendre, no significa que s’hagin de quedar de braços plegats. Però el cert és que molts fabricants autòctons no han pogut satisfer en temps i forma la certificació; de manera que els test0s que comprem a la farmàcia s’han fabricat a ¡la Xina!

¿Que, a quin preu me’ls han venut? Doncs soc afortunada, perquè si fa unes setmanes els vaig adquirir a 4 euros, avui només me n’han costat 7. S’arriben a vendre a 12. «Els comprem a qui podem, al preu que ens demanen», em dirà una altra farmacèutica, atabalada, durant el meu pelegrinatge a la recerca de testos. Em pregunto: on és el Govern, l’espanyol? ¿De veritat que el Govern, el català, no hi pot fer res de res?

Els fabricants asseguren que, en altres països, com França i Alemanya, les autoritats han facilitat els criteris restrictius. A més, els testos es poden comprar als supermercats per uns 3 euros, o bé es reparteixen gratuïtament, com a la Gran Bretanya.

Ja sabem que molts testos d’antígens donen falsos negatius quan no es tenen símptomes, i s’haurien de repetir a les 48 hores, però no podem continuar sumits en la més absoluta soledat. Estem esgotats. Necessitem tranquil·litat i molt d’afecte. Senyors i senyores que dirigeixen la sanitat espanyola i catalana, posin-se les piles i bon any.