Post festum, pestum: després de la festa, la pestilència. Divendres a la nit, la festa; ahir al matí, la pestilència, però no pels efectes de les libacions, sinó per la notícia que ens saluda cada cop que comença el gener: l’increment simultani d’una pila de preus regulats i tarifes públiques. Això sí que fa pudor.

Fa pudor i fàstic perquè ens prenen el pèl amb l’enganyifa dels percentatges de l’IPC i de les clàusules de revisió. Se’ns queden mirant i ens diuen: «És l’IPC, hi estem lligats», però mentrestant fan jocs de mans, que sempre tenen truc.

Resulta, per exemple, que els peatges de les autopistes de la Generalitat, com la nostra C-16, s’han apujat el 5,4% amb el canvi d’any perquè la tarifa es revisa d’acord amb la inflació d’octubre a octubre, i aquesta va ser la dada. El dret a repercutir l’evolució de l’IPC en les tarifes del servei forma part de les clàusules del contracte entre la Generalitat i l’empresa concessionària; ben mirat, fins i tot sembla lògic, oi?

Sí... però.

El però és que hi ha una altra fórmula per repercutir la inflació, que no consisteix a agafar la d’un mes determinat, sinó la mitjana dels darrers dotze mesos. Aquesta és la manera com s’estableix l’augment de les pensions amb les dades de novembre: no es mira la inflació interanual d’aquell mes, que va ser del 5,6%, sinó la mitjana, i llavors el resultat és el 2,5 % que s’apujaran les pensions i també molts dels convenis col·lectius d’empreses i sectors.

La inflació és una xifra calculada per l’Institut Nacional d’Estadística, i ja saben el que diuen: hi ha petites mentides, grans mentides i estadístiques. I hi ha trilers amb càrrec de govern que les fan anar d’una banda a l’altra amb molta traça per despistar-nos. Gràcies al truc aritmètic que acabem d’explicar, el que paguem s’apuja el doble del que cobrem, i en tots dos casos per estricta aplicació de la inflació.

Però el millor truc dels que manen no és aquest. La seva gran proesa és aconseguir que nosaltres ens deixem.