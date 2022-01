El 2022 comença d’una manera massa semblant a com va començar el 2021. El nombre de morts i de malalts greus ha caigut en picat gràcies a les vacunes, però el nou any neix amb constrenyiments i angoixes, amb l’economia tremolant i amb la població cansada de viure d’esperances que mai no acaben de complir-se. Amb l’experiència de gairebé dos anys, i amb la perspectiva que tenim covid per a estona, 2022 hauria de ser un any per reenfocar l’estratègia. En primer lloc, caldria atendre d’una vegada l’avís dels científics que han explicat fins a l’esgotament que la vacunació no serà la solució fins que no es pugui aplicar a tot el planeta. Calia constatar-ho topant de nassos amb l’evidència? L’evidència és l’òmicron i ens hi hem estavellat. El 2022 hauria de ser el moment de desplegar un gran esforç del món avançat per portar al desenvolupat les vacunes que calen i que caldran. I un cop fet això, seria possible començar a viure amb la covid a partir del 2023 com si fos un grip agreujat, però grip al capdavall. Vacunació anual als vulnerables, intel·ligència col·lectiva per als qui en tinguin i mascareta als llocs crítics. I que la vida tiri endavant.