És hora de dinar i entro en una pizzeria a fer un mossec. El noi que m’atén em demana, així que m’atanso al taulell, si disposo del certificat covid. Ho fa com si se n’hagués d’excusar. L’hi mostro, faig comanda i m’assec en una taula propera. Rere meu arriba una parella i es repeteix el ritual. Em sap greu, però són les normes, sento que diu el cambrer. Mentre espero que em serveixin les quatre estacions, fullejo el diari: «El Govern català fa una crida a la responsabilitat ciutadana davant l’augment de casos. És un moment molt crític». Naturalment em dono per al·ludit. Qui no es deu donar per al·ludit és el paio que acaba d’entrar i s’encara amb el cambrer quan li demana el codi QR de vacunat. Tots els presents sentim com l’home li recrimina que, essent un client habitual des de fa anys, s’hagi de rebaixar a presentar cap tipus d’acreditació. Per si fos poc, retreu al cambrer amb mala bava que no porti guants i li sol·licita el full de reclamacions. Tot això cridant i després d’exigir que li serveixi al moment uns espaguetis all’arrabbiata, que devora ofès i espargint un núvol d’aerosols qui sap si contaminants. En acabat, l’indignat amb aires de senyoràs paga el compte i surt del local amb el full de reclamacions en una mà i la barbeta al descobert. Diu que prefereix emplenar el full de reclamacions a casa, no fos cas que el bolígraf que amablement li ofereix el cambrer pugui estar infectat. Rellegeixo l’advertiment del conseller de Sanitat i em pregunto si de veritat existeix la responsabilitat ciutadana. Si existís, qui se n’acaba d’anar no hauria ni entrat, qui l’ha deixat passar l’hauria d’haver fet sortir tot seguit, i els clients que, passivament, hem assistit a l’espectacle, d’una manera o altra hi hauríem hagut d’haver intervingut.