Aquest és el típic article que expressa bons desitjos per al nou any. 1. L’esport femení només pot fer passes endavant i conquerir cada cop més espai, no tan sols als terrenys de joc sinó també en els despatxos i en els llocs de decisió. 2. Per increïble que els sembli a alguns pares, els seus fills no fan esport per guanyar milions d’euros sinó per passar-s’ho bé i aprendre. 3. Més respecte pels àrbitres, que fan una feina molt més complicada del que ens sembla a tots plegats des del sofà de casa. 4. Més i més esport televisat: els serveis de streaming fan possible veure partits de lligues d’esports que a casa nostra són minoritaris; apropem-nos-hi i descobrirem noves fonts de plaer. 5. No a la ludopatia: l’allau de publicitat de les cases d’apostes encamina massa gent a tenir conductes perjudicials i que no fan cap bé a l’esport. 6. Les dictadures i els autoritarismes no haurien de tenir lloc en el món de l’esport; que Qatar aculli un Mundial de futbol i la Xina uns Jocs Olímpics i la Supercopa espanyola se’n vagi a Aràbia són molt males notícies si no es contraresta el rentat d’imatge amb la denúncia de les vulneracions dels drets humans. 7. Més enllà del Barça; l’esport català és d’una riquesa extraordinària i hi ha moltes disciplines i entitats que mereixen més atenció. 8. Covid, deixa’ns en pau. 9. La pràctica esportiva és saludable: potser començar un any és una bona excusa per deixar enrere mals hàbits. 10. I, si m’ho permeten, un de molt concret i que és una dèria personal: que Elaine Thompson trenqui el rècord del món dels 100 m de Florence Griffith i, rere seu, vagin caient els rècords del vell atletisme.