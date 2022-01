En al·lusió (no il·lusió) al titular, vull donar a conèixer el meu cas particular però que segur que ha afectat més persones.

Com cada any, i des de fa molts anys, la meva dona dedica temps i ànima a l’elaboració de les tradicionals postals Nadalenques, amb la particularitat que les confecciona ella mateixa, és a dir, artesania pura, i amb el plus afegit que estan personalitzades per cada destinatari; si tenen Gat, si tenen Gos, si tenen nens, si ho tenen tot o no tenen res, el més important és la il·lusió d’enviar-les i de rebre-les.

Aquest any va fer un sobreesforç i el dia 1 de desembre ja tenia les quaranta (40) postals acabades i dins del seu corresponent sobre vermell. L’endemà, 2 de desembre, les vaig dipositar en una de les cada vegada més escasses bústies clàssiques de Correus, concretament la situada a la Fra Jacint Coma i Galí del Barri Font dels Capellans, i ha esperar amb il·lusió que vagin arribant al seu destí. Il·lusos de nosaltres…

El dia 22 de desembre vaig anar de nou a aquella bústia a llençar una altra carta, perquè encara que diguin que aquest objecte està en vies d’extinció, avui dia encara són (o haurien de ser) totalment operatius. La meva sorpresa va ser comprovar que no podia introduir la meva carta perquè… era ple de gom a gom! No m’ho podia creure, fins i tot vaig ficar la meva mà tot el possible per empènyer per si estaven encallades, però no, estava ple fins a dalt. Només vaig pensar una cosa: les nostres postals fa 20 dies que són aquí? Trucada al 010, m’indiquen que no és cosa de l’Ajuntament, enllacen la meva trucada amb Correus, ningú a l’altra banda, doncs anem cap allà. He de reconèixer que totes i cadascuna de les persones que em van atendre varen empatitzar amb mi des del principi, estaven tan indignades com jo. Mentre tramitava la meva queixa es van fer trucades per solucionar aquest despropòsit. Me’n vaig anar, però al cap de dues hores vaig tornar, ja que havia d’assegurar-me que se solucionaria. Com a anècdota, tot just arribar, un cotxe acabava d’impactar amb la bústia que hi ha just a la cantonada de l’oficina de Correus arrencant-lo d’arrel, surrealista, tot el mateix dia, a aquest pas desapareixeran de debò. Bé, efectivament, acabaven d’arribar amb les saques de dues bústies que es van oblidar de buidar en vint (20) dies. Donada la meva insistència vaig poder comprovar en persona si les nostres postals eren allà, i que fàcil va ser reconèixer els nostres sobres vermells entre cents? D’altres postals, factures, cartes i fins i tot, n’estic segur, aquestes petites participacions de Loteria que s’envien amb il·lusió per el dia de la Loteria de Nadal que, ironies de la vida, anava sentint de fons com «cantaven» en alguna ràdio propera , amb la il·lusió dels qui l’escoltaven.

Desconec què ha fallat, però segur que té solució, és simplement voler solucionar-ho perquè no torni a passar. Honestament ni volem saber qui n’ha estat el responsable, ben pensat el nostre cas ha estat un mal menor. No seré el dit acusador ja que el personal que em va atendre es va desviure per solucionar-ho, però en aquests durs temps, en què la poca il·lusió que ens queda ens la «perden» durant dies, que ens queda?