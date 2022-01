Per norma és millor no fer cabal de la propaganda de l’extrema dreta. A vegades, però, quan la diuen massa grossa, cal reaccionar i assenyalar-ne les contradiccions, la falsedat o la perillositat (o totes tres coses alhora).

És el cas d’un dels fantasmes que darrerament Vox ha tret a passejar: l’anomenada agenda globalista, una mena de govern secret de les elits mundials al marge i en contra de les nacions i d’un suposat ordre natural de les coses. Fins aquí, res de gaire nou, aquesta és una vella conspiranoia no exclusiva de l’extrema dreta. El problema, en aquest cas, és que identifiquen aquesta globalisme segons ells nociu ni més ni menys que amb Nacions Unides i amb l’agenda 2030!

Com sabeu, l’agenda 2030 són disset objectius de desenvolupament sostenible (ODS) basats en els Drets Humans i la preservació de les condicions de vida al planeta. El símbol que els representa és aquella rodona gruixuda feta de segments de colors que porta en Tomàs Molina a la solapa i a la qual Vox oposa –amb la subtilesa que els caracteritza– un cercle igual però amb els colors de la bandera espanyola. El missatge és barroerament diàfan: l’estat nació contra el contuberni globalista que pretendria –sempre segons ells– destruir les pàtries, la família i les tradicions (començant pel Nadal...) per convertir el món en una mena de Somorra i Gomorra en versió melting pot, una massa amorfa i desballestada fàcil de manegar pels obscurs poders a l’ombra (nas de ganxo, molt probablement).

La Declaració Universal dels Drets Humans, que té com a principal i molt important novetat el seu caràcter universal (global, en diríem ara) s’aprova l’any 1948 i és una resposta contundent al feixisme i a la idea que hi ha persones i grups que en funció del color de la pell, del sexe, del gènere, de l’origen familiar, de la religió que professen o de la nacionalitat són millors que d’altres i han d’ocupar un lloc privilegiat en l’estructura social i l’ordre mundial. Alhora, i fruit de l’equilibri entre l’oest capitalista i l’est socialista i de l’experiència dels anys 30 i 40, la Declaració atorga una gran importància a la pau i el diàleg i a la vinculació i reciprocitat entre drets civils i polítics i drets socials i econòmics.

Setanta anys més tard, la Carta dels Drets Humans segueix sent un terra irrenunciable i alhora un horitzó indispensable per avançar col·lectivament. Ningú que es vulgui homologable s’havia atrevit a posar-los en qüestió obertament. Ara –i aquesta és la novetat– el neofeixisme mainstream es veu prou fort com per atacar-los públicament. No comencen per la Declaració Universal (ja hi arribaran) sinó per un dels seus fills més recents, l’Agenda 2030. Però el seu objectiu és inequívoc: desacreditar Nacions Unides i els Drets Humans i matar el consens antifeixista que la va fer possible. Tornar noranta anys enrere.