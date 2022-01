El darrer bisbe de Solsona, Xavier Novell, va tenir un final d’etapa, com a cap de l’Església a la diòcesi, mogut. Amb ell van tenir lloc fets que mai no havien passat ni a Solsona ni, pràcticament, a l’Església en 2.000 anys. Però, amb tot, que les persones puguin fer girs a les seves vides ha de poder tenir un encaix en les estructures religioses del segles XXI. Des d’ahir, la diòcesi de Solsona té nomenat el successor de Novell, Francesc Conesa, un home del sud dels Països Catalans, Elx, que actualment és bisbe de Menorca. El 12 de març és previst que es faci a Solsona l’acte de presa de possessió. Bàcul, mitra i anell nou. Conesa entrarà a formar part d’una diòcesi catalana, d’una cultura particular, d’una llengua pròpia, d’una manera de fer diferent. Ho farà en un moment especialment crític per a la mateixa Església, que necessita trobar noves missions i nous horitzons per encaixar en l’esdevenidor del segle XXI. Els temples fa molt temps que són buits. I ho haurà de fer sent una mica solsoní, apropant-se al poble, establint diàleg i relligant sacerdots i religiosos de la mateixa diòcesi, per trobar una manera de caminar plegats.