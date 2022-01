Reis. Barcelona passejarà els tres reis d’Orient en una sola carrossa sense trons, per transmetre bons valors. Doncs transmetem-ne més, de valors: deixem de dir-ne reis. Mags i prou.

Confiança. Els ciutadans no confien en els governs però el Govern català confia que els ciutadans no ens inventarem testos positius per agafar la baixa i anar a esquiar.

Restriccions. Les restriccions no aturen els contagis però alenteixen una mica el ritme per evitar el col·lapse de la primària. No és una mala raó, si s’explica amb claredat.

Cabuts. Com pronosticaven els mals averanys, sortirem d’aquesta (algun dia) sense haver resolt les febleses estructurals. Com aquell que pateix un infart i quan l’envien a casa torna a fumar, a beure i a atipar-se de cansalada.

Bisbe. El nou bisbe de Solsona, quan ho era de Menorca, va apartar una catequista que es va casar pel civil amb una altra dona. És el que mana el reglament diu. Però sempre es pot canviar de club, o d’esport, i n’hi ha que ho fan.

Ateus. El bisbe Conesa, que va expulsar una catequista lesbiana, escriu llibres on es preocupa pel creixement de l’ateisme. Ves que no hi hagi relació entre les dues coses.

Ironia. La reforma laboral pactada pels sindicats, la patronal i el Govern central és tan dolenta que la veritable esquerra catalana prefereix mantenir vigent la del PP, tan protectora dels drets laborals.

Escola. La Generalitat donarà empara jurídica a les direccions de les escoles que plantin cara al 25%. És a dir: mestres, decidiu vosaltres si voleu ser heroiques, que nosaltres ja hi posarem l’advocat.

Acudit. La Comissió Europea accepta la nuclear com energia «verda». La capacitat digestiva del sistema és quasi incommensurable.

Suïcidi. El suport de molts estatunidencs a l’assalt al Capitoli de fa un any és una excel·lent notícia per a la Xina, que veu com el gran adversari s’encamina a l’autodestrucció per dissolució del consens.