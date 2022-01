Les dades de contagi i de risc de contagi són molt preocupants i encara mostren que en alguns llocs estem en la part ascendent de la corba, no hem arribat al punt d’inflexió. La comarca del Solsonès tenia ahir els pitjors registres de tota la pandèmia i de tot el país pel que fa al risc de contagi. La sisena onada ha produït una gran infecció a la Catalunya Central. I és cert els primers a veure l’afectació van ser els CAP, perquè la primària va parar el cop i perquè, al principi, els efectes del virus semblava que no havien de portar tanta pressió a l’àmbit hospitalari. Segur que algun moment d’aquestes darreres setmanes ha estat així. De fet, dilluns publicàvem que l’Hospital Universitari d’Igualada tenia en aquell moment capacitat per gestionar la pandèmia pel que fa tant a ingressos com a UCI. Però l’Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa té l’UCI desbordada. Hi ha tants casos, que també n’hi ha molts de greus. En les darreres setmanes, als hospitals de Manresa ja han mort una desena de persones cada set dies. Tot són signes de màxima preocupació. Màxima prudència.